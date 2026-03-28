Cae un objetivo prioritario en Villa de Guadalupe

Un supuesto objetivo prioritario, al parecer integrante de un grupo delictivo, fue capturado por elementos de la Guardia Civil en el municipio de Villa de Guadalupe, en el Altiplano potosino, esto derivado de labores de inteligencia y operativos enfocados en la prevención del delito.

Lo elementos policiales realizaban un recorrido cuando detectaron a un joven que se conducía en forma sospechosa, por lo que determinaron marcarle el alto para su investigación.

En una mochila, al presunto le encontraron 20 ponchallantas y 32 bolsas de mariguana que traía para su presunta venta, así como un teléfono celular.

El sujeto dijo llamarse Francisco Isaí "N" de 24 años de edad, el cual ante esto fue detenido con todo y los objetos por delitos contra la salud; además, se estableció que cuenta con varias investigaciones en su contra por distintos delitos, por lo que es considerado objetivo prioritario.

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Finalmente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes por delitos contra la salud y lo que resulte.

Con estas acciones, la GCE refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo los trabajos operativos y de inteligencia para inhibir conductas delictivas y garantizar la tranquilidad social.