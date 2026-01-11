logo pulso
Caen 3 presuntos integrantes de grupo criminal

Les decomisaron 286 dosis de diversas drogas, 53 pipas de cristal y 23 "ponchallantas"

Por Redacción

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Caen 3 presuntos integrantes de grupo criminal

CIUDAD VALLES.- Dos hombres y una mujer fueron detenidos en un operativo de la Guardia Civil Estatal realizado en Ciudad Valles; les encontraron droga y ponchallantas.

Se trata de Jesús N., de 49 años de edad, alias "Don Chuy"; Tomasa N., de 51 años, y José N., de 47 años de edad, alias "El Shaggy", todos con residencia en el municipio de Ciudad Valles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron detenidos en el camino a Santa Rosa y la calle Río Grijalva, del fraccionamiento Praderas del Río.

Supuestamente se efectuaban patrullajes estratégicos cuando los uniformados estatales vieron a los ocupantes de una camioneta Dodge Durango gris, sin placas, y el conductor aceleró su marcha con la intención de darse a la fuga, por lo que lo siguieron y le indicaron que se detuviera.

Tras una revisión para verificar que no portaran objetos que los involucraran en actividades ilícitas, les encontraron 23 artefactos metálicos de varilla corrugada conocidos como "ponchallantas"; 126 bolsas transparentes con hierba seca de color verde con las características de la mariguana; 61 dosis individuales de la droga sintética conocida como "cristal"; 59 bolsitas con un polvo blanco con las características de la droga conocida como cocaína; 40 envoltorios en forma triangular que en su interior contenían una piedra de color blanco, y 53 artefactos de cristal conocidos como pipas.

La dependencia añadió que los detenidos admitieron que trabajaban para una organización criminal y que se encargaban de distribuir drogas en la región.

Tanto los detenidos como lo asegurado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

