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Seguridad

Caen dos vendedores de "mota" en Tamuín

Por Redacción

Mayo 09, 2026 03:00 a.m.
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Caen dos vendedores de "mota" en Tamuín

TAMUÍN. -Como parte de los operativos de seguridad y vigilancia desplegados en las cuatro regiones, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres por su posible responsabilidad en delitos contra la salud, les encontraron 16 bolsitas de marihuana que traían para su venta.

Se trata de Isaías "N" de 31 años de edad y Manuel Noé "N" de 46 años, los cuales fueron descubiertos cuando circulaban de manera sospechosa a bordo de una motocicleta color negro.

Los agentes policiales les marcaron el alto a los sujetos y al revisar la unidad notaron que traía el número de serie esmerilado.

De acuerdo con información preliminar, ambos sujetos manifestaron presuntamente dedicarse al narcomenudeo y pertenecer a un grupo criminal con presencia en la zona, encontrándoles también 16 bolsas de marihuana.

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Los detenidos, así como la droga y la unidad asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones de la entidad para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y combate a conductas delictivas, en favor a la paz social.

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