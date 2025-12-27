logo pulso
Seguridad

Caen presuntos integrantes de grupos delictivos

Un hombre fue detenido en la capital y una mujer en Salinas, ambos con droga

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Caen presuntos integrantes de grupos delictivos

Como parte de operativos de combate al narcomenudeo, la Guardia Civil Estatal logró la detención de dos presuntos vendedores de droga en distintos casos, los cuales dijeron tener vínculos con grupos delictivos.

En una primera intervención, derivada de los patrullajes preventivos efectuados en la capital potosina, los elementos de la GCE detuvieron a Leonel "N", de 35 años, por la posesión de droga.

Durante la acción policial, el detenido se identificó como presunto integrante de una célula delictiva y en el lugar se le aseguraron 25 dosis de una sustancia con características del "cristal", así como una motocicleta marca Itálika, color negro, la cual no cuenta con reporte de robo, en la cual se desplazaba al momento de ser detectado.

Posteriormente, en recorridos de seguridad y vigilancia implementados para inhibir conductas delictivas, los agentes de la Guardia Civil Estatal realizaron la detención de una mujer en el municipio de Salinas de Hidalgo, en la localidad El Potro.

La detenida fue identificada como Deysi "N", de 18 años, quien fue asegurada por la posesión de 15 dosis de una sustancia con características del "cristal", manifestando tener vínculos con un grupo que atenta contra la paz de las familias potosinas.

En ambos casos, las personas detenidas, así como la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con el fin de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a la ley por delitos contra la salud y lo que les resulte. 

