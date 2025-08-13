Caen rocas sobre auto en Calz. de Guadalupe

Un desgaje de cerro en la prolongación Calzada de Guadalupe, ocasionó daños a un carro que iba pasando y al que un montón de rocas le cayó encima, además el hecho causó el cierre de los carriles, por suerte no hubo personas lesionadas.

Elementos de Protección Civil Municipal acudieron como primeros respondientes al reporte de deslizamiento de rocas ocurrido durante la madrugada de este martes, en Prolongación Calzada de Guadalupe, entre el bulevar Rocha Cordero y la avenida Campo Azul, en la zona sur de la ciudad.

Personal de Protección Civil y de la Policía Vial, acudieron al reporte del desprendimiento de rocas, lo que provocó el bloqueo de dos carriles en dirección sur de la Prolongación Calzada de Guadalupe.

En el incidente se vio afectado un vehículo tipo sedán, marca Mazda, cuyo conductor circulaba por el lugar al momento del deslizamiento. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Personal de Protección Civil Municipal realizó la inspección correspondiente, constatando que parte del muro de contención colapsó, lo que originó la caída de rocas de gran tamaño sobre la superficie de rodamiento.

Como medida preventiva, el área fue acordonada para evitar riesgos a la población.

Tras asegurar la zona, se notificó a las autoridades estatales responsables de la obra para que, a través de sus áreas técnicas, lleven a cabo las reparaciones y evaluaciones estructurales necesarias.