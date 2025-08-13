Caen rocas sobre auto en Calzada de Guadalupe

Un desgaje de cerro en la Prolongación Calzada de Guadalupe dejó daños a un automóvil que circulaba por la zona y provocó el cierre parcial de los carriles. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este martes, entre el bulevar Rocha Cordero y la avenida Campo Azul, en la zona sur de la ciudad. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron como primeros respondientes, tras el reporte de deslizamiento de rocas.

Dos carriles en dirección sur quedaron bloqueados luego de que un vehículo Mazda sedán fuera impactado por las piedras que cayeron tras el colapso parcial de un muro de contención.

El área fue acordonada para evitar riesgos y se notificó a las autoridades estatales responsables de la obra, a fin de que sus áreas técnicas realicen las reparaciones y evaluaciones estructurales necesarias.

