Caen rocas sobre auto en Calzada de Guadalupe
Se desgajó parte del cerro al ceder la contención, no hubo heridos en este caso
Un desgaje de cerro en la Prolongación Calzada de Guadalupe dejó daños a un automóvil que circulaba por la zona y provocó el cierre parcial de los carriles. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.
El incidente ocurrió durante la madrugada de este martes, entre el bulevar Rocha Cordero y la avenida Campo Azul, en la zona sur de la ciudad. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron como primeros respondientes, tras el reporte de deslizamiento de rocas.
Dos carriles en dirección sur quedaron bloqueados luego de que un vehículo Mazda sedán fuera impactado por las piedras que cayeron tras el colapso parcial de un muro de contención.
El área fue acordonada para evitar riesgos y se notificó a las autoridades estatales responsables de la obra, a fin de que sus áreas técnicas realicen las reparaciones y evaluaciones estructurales necesarias.
Vuelcan en una camioneta en la zona Tének; pareja sobrevive
Huasteca Hoy
El accidente fue en la carretera Valles-La Lima
Hallan a hombre sin vida en colonia San José
PULSO
Los vecinos alertaron al 911 al ver al hombre inmóvil
Pareja sobrevive a volcadura en la zona Tenek
Redacción
La Ford Escape terminó destrozada en un desnivel de la carretera Valles–La Lima; solo presentaron heridas leves