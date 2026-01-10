Caen tres presuntos integrantes de grupo criminal en Valles

Ciudad Valles.- La Guardia Civil informó sobre la detención de tres personas como presuntas responsables de posesión de dosis de droga para su venta de manera individual, así como pipas de cristal y "ponchallantas".

En camino a Santa Rosa y Río Grijalva en la colonia Praderas del Río se efectuaban patrullajes estratégicos, cuando los uniformados estatales avistaron a los ocupantes de un vehículo Dodge, tipo Durango en color gris sin placas, sin embargo el conductor aceleró su marcha con la intención de darse a la fuga, por lo que mediante códigos audibles y visibles se le pidió que detuviera su marcha.

Tras una exhaustiva revisión para verificar que no tuvieran objetos o algo que los involucrara con situaciones ilícitas, a dos hombres y una mujer se les encontraron 23 artefactos metálicos de varilla corrugada conocidos como "ponchallantas", 126 bolsas transparentes con hierba seca en color verde con las características de la mariguana, 61 dosis individuales con la droga sintética conocida como "cristal", 59 bolsitas con un polvo blanco con las características de la droga conocida como cocaína, 40 envoltorios en forma triangular que en su interior contenía una piedra en color blanco y 53 artefactos de cristal conocidos como pipas.

Foto: SSPC

Los detenidos responden a los nombres de Jesús N. de 49 años de edad alias "Don Chuy", Tomasa N. de 51 años y José N. de 47 años de edad alias el "Shaggy", todos con residencia en Ciudad Valles y quienes reconocieron trabajar para el CDG, encargados de distribuidor drogas en la región, informó la corporación.