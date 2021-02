Camión sufre falla mecánica y se estrella contra una vivienda

CIUDAD VALLES. -Un camión de los que utiliza el Ayuntamiento de Ciudad Valles para la recolección de basura, tuvo una falla mecánica y por poco causa una tragedia en la colonia Vista Hermosa.

Iban a dar las 12:00 horas del sábado, cuando el chofer del camión circulaba por la calle Vía Láctea con dirección del fraccionamiento El Sol hacia la colonia Vista Hermosa, en bajada.

De pronto se dio cuenta que los frenos no funcionaban, y no encontró la manera de detenerse, así que siguió avanzando hasta estrellarse contra un domicilio particular.

A su paso el camión derribó un muro de concreto (mufa) de la casa marcada con el número 2002 de la calle Adolfo López Mateos en la colonia Vista Hermosa, tumbó una estructura metálica usada como bodega para material de construcción, y causó daños a una camioneta tipo suv, marca Buick color azul, que se encontraba estacionada y que a su vez colisionó contra una de las paredes de la casa.

En el lugar del accidente había unos albañiles, quienes tuvieron que arrojarse hacia un lado al ver que la enorme unidad se les iba encima, y milagrosamente resultaron ilesos.

De este accidente tomaron conocimiento los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes al parecer pondrían el camión a disposición del Ministerio Público.