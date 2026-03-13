Camioneta se impacta contra poste de alumbrado

A causa de una falla mecánica, el conductor de una camioneta perdió el control del volante y así la unidad chocó contra un poste de alumbrado público, esto cuando se desplazaba por la carretera a Matehuala.

El hecho tuvo lugar antes de las doce del mediodía del jueves, cuando una camioneta Chevrolet de color azul, circulaba sobre los carriles centrales de la carretera a Matehuala con dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico.

Fue al pasar del puente de Valentín Amador, frente a la colonia Las Palmas, en donde la camioneta tuvo una falla mecánica en la suspensión, al parecer se le rompió una rótula y de esta forma el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda.

De esta forma, la camioneta chocó contra un poste de alumbrado público ubicado en el camellón, luego continuó con su trayectoria errática y acabó parcialmente fuera del asfalto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La unidad terminó con fuertes daños y fue retirada en grúa a una pensión, además el poste también se dobló a causa del impacto, aunque por suerte no hubo personas lesionadas en este caso.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad quienes tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que el conductor de la camioneta se hiciera cargo de los daños.