Camioneta vuelca en carretera a Rioverde

Fuertes daños presentó una camioneta luego de sufrir aparatosa volcadura cuando a exceso de velocidad circulaba por la carretera a Rioverde, por fortuna en este caso no se registraron personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde de este martes, cuando la camioneta Chevrolet Tornado, de color negro y tipo pick up, se desplazaba a alta velocidad por la mencionada carretera en dirección hacia el Distribuidor Juárez.

Al llegar a la altura del 256, por la calle 10 de octubre de la colonia Primero de Mayo y próximo al Periférico Oriente, el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda y así chocó contra el muro de la contención central que divide ambos carriles.

Luego continuó con su trayectoria errática para finalmente volcar quedando sobre su toldo obstruyendo parcialmente la superficie de rodamiento.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de auxilio y al sitio arribaron los paramédicos, pero se determinó que no hubo lesionados en este hecho y peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento del caso, ordenando el traslado de la camioneta a una pensión para las diligencias legales.