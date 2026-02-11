logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Camioneta vuelca en carretera a Rioverde

La unidad era guiada a exceso de velocidad

Por Redacción

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Camioneta vuelca en carretera a Rioverde

Fuertes daños presentó una camioneta luego de sufrir aparatosa volcadura cuando a exceso de velocidad circulaba por la carretera a Rioverde, por fortuna en este caso no se registraron personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde de este martes, cuando la camioneta Chevrolet Tornado, de color negro y tipo pick up, se desplazaba a alta velocidad por la mencionada carretera en dirección hacia el Distribuidor Juárez.

Al llegar a la altura del 256, por la calle 10 de octubre de la colonia Primero de Mayo y próximo al Periférico Oriente, el conductor perdió el control del volante hacia su izquierda y así chocó contra el muro de la contención central que divide ambos carriles.

Luego continuó con su trayectoria errática para finalmente volcar quedando sobre su toldo obstruyendo parcialmente la superficie de rodamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Algunos testigos llamaron a los cuerpos de auxilio y al sitio arribaron los paramédicos, pero se determinó que no hubo lesionados en este hecho y peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad tomaron conocimiento del caso, ordenando el traslado de la camioneta a una pensión para las diligencias legales.

