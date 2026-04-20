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Seguridad

Canalizan a menor por posible abuso sexual en Soledad

Adolescente de 12 años fue resguardada y puesta a disposición de autoridades.

Por Redacción

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Canalizan a menor por posible abuso sexual en Soledad

La Guardia Civil Municipal de Soledad, a través de la Unidad Especializada en Atención de Violencia Familiar y de Género, canalizó a una adolescente de 12 años de edad ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Fiscalía General del Estado, por su posible condición de víctima de un delito de índole sexual.

El hecho ocurrió cuando agentes femeninas de la Dirección de Fuerzas Municipales acudieron a la calle Julián de los Reyes, en Cabecera Municipal, luego de atender un reporte de ciudadanos, quienes indicaron que la adolescente, amiga de su hijo, solicitó permanecer en su domicilio debido a que no quería regresar al suyo, ya que presuntamente era víctima de tocamientos por parte de la pareja de la persona responsable de su cuidado.

La menor fue resguardada y trasladada a la comandancia central de la corporación, donde personal de UAVI le brindó atención integral. Durante la entrevista correspondiente, la adolescente reiteró los señalamientos de posible abuso, por parte de la pareja de dicha persona.

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Posteriormente, una mujer se presentó en las instalaciones de la Guardia Civil soledense, y señaló ser la tutora de la menor, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes para la protección de la adolescente. 

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