Capturan a 2 presuntos "narcos" en Matehuala

MATEHUALA.- Dos presuntos vendedores de droga considerados como objetivos prioritarios, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal al ser detectados mediante operativos de seguridad implementados en la zona Altiplano, específicamente en el municipio de Matehuala.

De acuerdo a los hechos, los agentes realizaban recorridos cuando detectaron a dos sujetos, quienes fueron interceptados y dijeron llamarse Guadalupe N. de 32 años de edad y Carlos N. de 19 años.

En una revisión, a los sujetos les encontraron dentro de sus respectivas mochilas un total de 426 dosis de marihuana que presuntamente andaban vendiendo en la zona donde los interceptaron.

Además, resultó que los detenidos son considerados objetivos prioritarios por ser generadores de violencia en sus zonas de acción en el Altiplano Potosino.

A los dos se les remitió con todo y evidencia ante la autoridad respectiva en donde enfrentan cargos por delitos contra la salud y lo que les resulte. Con estas acciones, la Guardia Civil Estatal reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad, firmeza y apego a la legalidad para proteger a la sociedad en general.