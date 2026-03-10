Capturan a 5 personas con armas de fuego
Se les detectó mediante operativos en diversos municipios del Estado
En operativos de vigilancia y acciones de inteligencia, la Guardia Civil Estatal aseguró a cinco personas por portación de arma de fuego en diversos municipios de la entidad, contribuyendo así a la disminución de delitos.
En Soledad, fueron detenidos Emiliano "N" de 22 años, quien cuenta con antecedentes registrales por diversos delitos, así como Claudia "N" de 21 años, a quienes se les aseguró un fusil de asalto calibre 5.56, una pistola calibre .22, dos cargadores, cinco cartuchos útiles, cuatro dosis de "cristal" y un vehículo.
En el municipio de Santa María del Río, fue detenido Luis Enrique "N", de 44 años, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre .22, con un cargador, ocho cartuchos útiles y una camioneta.
En Rioverde, durante recorridos de patrullaje preventivo, oficiales estatales detuvieron a Adán Justino "N", de 18 años, y Derian "N", de 29 años, tras localizar en el vehículo en que viajaban un arma de fuego tipo pistola calibre .45, con un cargador y cuatro cartuchos útiles.
Las personas detenidas, así como las armas, cartuchos y vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.
