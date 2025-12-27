logo pulso
Seguridad

Capturan a asaltante de OXXO´s tras un atraco

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Capturan a asaltante de OXXO´s tras un atraco

En respuesta policial, oficiales de la Policía Municipal de la capital lograron la localización y aseguramiento de un sujeto que fue señalado por el delito de robo a un comercio ubicado en la colonia Misión de Santiago.

 Como parte de las acciones del operativo Escudo Urbano, oficiales de la Policía de la Capital se encontraban en patrullajes de vigilancia cuando fueron informados de un reporte de robo con violencia  en una tienda OXXO, obteniendo las características físicas y de vestimenta del involucrado y el rumbo que había tomado.

Enseguida se activó un dispositivo de búsqueda, logrando ubicar en la calle de Aquiles Serdán al implicado que aún portaba la mercancía sustraída.

En el lugar se presentó personal de la tienda afectada, identificando plenamente al sujeto, de nombre Juan de Jesús "N" de 26 años. Cabe señalar, que el individuo cuenta con antecedes y podría estar relacionado a otros hechos similares.

  Ante el señalamiento, se procedió con la lectura de derechos que le asisten como persona en detención, quedando finalmente a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

