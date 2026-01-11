Capturan a conductor con más de 2 mdp

Villa Hidalgo.- Un operativo interinstitucional efectuado en el tramo carretero San Luis Potosí-Matehuala a la altura de la comunidad de Peotillos, llevó a la detención de un hombre que no pudo acreditar la legal procedencia de numerario en efectivo que trasladaba en una camioneta.

Efectivos federales de la SSPC y de la Guardia Civil Estatal, procedieron a marcarle el alto al ocupante de una camioneta VW en color gris mostrando una actitud evasiva y poco colaborativa, por lo cual se le dio alcance a la altura del kilómetro 44.6.

Efraín N. de 46 años viajaba junto con la cantidad de $2,300,000.00 en efectivo en billetes de denominación de $1000, $500 y $200 pesos, sin acreditar la procedencia legal, motivo por el cual y con base a los protocolos de actuación se procedió a dar lectura a los derechos que le asisten para enseguida quedar a disposición de la autoridad competente para lo que determine.

En el Potosí sin límites, trabajamos sin descanso por tu mayor seguridad y la de tu familia mediante el Plan Integral de Seguridad que sigue dando buenos resultados en el inicio de este 2026.

