logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a dos hombres armados en operativo

Por Redacción

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a dos hombres armados en operativo

TAMASOPO.- Dos hombres que presuntamente traían armas de fuego, fueron capturados en un operativo terrestre y aéreo realizado en Tamasopo.

Se trata de Jerónimo N. Y Felipe N., quienes fueron llevados ante la Fiscalía General de la República, y se investiga si se encuentran relacionados en hechos delictivos ocurridos en la región. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Guardia Civil Estatal, mantiene acciones permanentes de vigilancia y prevención del delito en todas las regiones, mediante operativos coordinados por aire y por tierra, encabezadas por el Director General de la corporación, Rosalío Ramos García.

"En las últimas operaciones que se han tenido se han focalizado en el municipio de Tamasopo y sus comunidades como La Lima, Los Naranjos, Mesa del Durazno, Agua Buena, Las Canoas, Rascón, Tambaca, El Chino y Damián Carmona, donde se inspeccionaron puntos señalados por reportes ciudadanos", detalló la dependencia.

Durante los sobrevuelos se detuvieron a Jerónimo y Felipe, uno con un arma de fuego larga y otra arma corta, además de 10 cartuchos útiles .223.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan persona sin vida en colonia Valle de Dalias
Localizan persona sin vida en colonia Valle de Dalias

Localizan persona sin vida en colonia Valle de Dalias

SLP

Pulso Online

Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación para determinar causas del fallecimiento.

Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde
Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde

Vuelca su camioneta sobre carretera a Rioverde

SLP

Redacción

No se reportan lesionados tras el accidente

Fotos | Rescatan a joven en antena de más de 100 metros
Fotos | Rescatan a joven en antena de más de 100 metros

Fotos | Rescatan a joven en antena de más de 100 metros

SLP

Huasteca Hoy

Por la mañana, trabajadores de una empresa observaron que Jesús subía por la estructura

Hallan sin vida a un hombre al exterior del Ferrocarrilero
Hallan sin vida a un hombre al exterior del Ferrocarrilero

Hallan sin vida a un hombre al exterior del Ferrocarrilero

SLP

Redacción