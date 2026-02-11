Capturan a dos hombres armados en operativo
TAMASOPO.- Dos hombres que presuntamente traían armas de fuego, fueron capturados en un operativo terrestre y aéreo realizado en Tamasopo.
Se trata de Jerónimo N. Y Felipe N., quienes fueron llevados ante la Fiscalía General de la República, y se investiga si se encuentran relacionados en hechos delictivos ocurridos en la región. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la Guardia Civil Estatal, mantiene acciones permanentes de vigilancia y prevención del delito en todas las regiones, mediante operativos coordinados por aire y por tierra, encabezadas por el Director General de la corporación, Rosalío Ramos García.
"En las últimas operaciones que se han tenido se han focalizado en el municipio de Tamasopo y sus comunidades como La Lima, Los Naranjos, Mesa del Durazno, Agua Buena, Las Canoas, Rascón, Tambaca, El Chino y Damián Carmona, donde se inspeccionaron puntos señalados por reportes ciudadanos", detalló la dependencia.
Durante los sobrevuelos se detuvieron a Jerónimo y Felipe, uno con un arma de fuego larga y otra arma corta, además de 10 cartuchos útiles .223.
