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Capturan a dos sujetos armados y con droga

Por Redacción

Abril 27, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a dos sujetos armados y con droga

En distintos casos, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de dos sujetos por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

En una primera intervención, en la colonia Tierra Blanca de la capital potosina, elementos de la GCE detuvieron a Brian Alejandro "N", de 19 años, a quien se le aseguraron diversas dosis de marihuana, un arma de fuego, cartuchos útiles, un cargador y una motocicleta.

En otro hecho, en Ahualulco, fue detenido Emilio "N", de 54 años, quien se encontraba en posesión de un arma de fuego, un cargador desabastecido, dosis de la droga conocida como "cristal" y un vehículo. Ambos detenidos, así como lo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación legal conforme a derecho.

Las detenciones de los sujetos se realizaron cuando los policías realizaban recorridos de seguridad en sus zonas, los detectaron manejando los vehículos en forma sospechosa y al someterlos a una revisión les encontraron la droga.

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