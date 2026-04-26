Por "narco" y violencia familiar, arrestan a sujetos

TAMAZUNCHALE.- Policías investigadores detuvieron a dos hombres en Tamazunchale y Matlapa, en la Zona Huasteca, uno acusado de violencia familiar y el otro por probable narcomenudeo.

Tomás "N" fue detenidomediante orden de aprehensión por delitos de violencia familiar y lesiones, en la localidad de Tianguispicula, en Tamazunchale.

La Fiscalía General del Estado informó que la acción se originó a partir de una carpeta de investigación integrada por el Agente del Ministerio Público.

El detenido es señalado como presunto agresor en agravio de dos personas de identidades reservadas.

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Después de su captura, los agentes de la PDI lo ingresaron al Centro Penitenciario Estatal de Tamazunchale, donde permanecerá en espera se definirá su situación.

Por otro lado, Eduardo "N" fue detenido por narcomenudeo, en su variante de posesión simple.

El imputado había sido detenido previamente por elementos de seguridad con droga pero se le impusieron medidas cautelares que le permitieron continuar su proceso en libertad.

No obstante, tras incumplir lo ordenado por el Juez de Control, el Agente del Ministerio Público integró nuevos datos de prueba a la carpeta de investigación y solicitó la respectiva orden de aprehensión, la cual fue librada por la autoridad judicial.

Con ello, agentes de la PDI implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar al imputado en calles de la localidad de Tancuilín.