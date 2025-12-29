Capturan a individuo con un arma artesanal

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, lograron la captura de un objetivo prioritario generador de incidencia, por portación de arma de fuego artesanal; el sujeto está relacionado con distintos reportes de robo a comercio, además de contar con un mandamiento judicial. El hecho ocurrió en la colonia San Francisco, en trabajos de prevención que buscan preservar la paz social.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la Avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia mencionada, observaron que un individuo comenzó a correr al notar la presencia de la autoridad, siendo alcanzado de manera inmediata.

Oficiales municipales entrevistaron al sujeto, quien se identificó como José „N" de 19 años, quien mostró una actitud agresiva, por lo que se procedió conforme al debido protocolo de actuación, encontrándole un arma de fuego de hechura artesanal abastecida con un cartucho calibre .22.

Siguiendo con el proceso correspondiente, se consultó su estatus legal en Plataforma México, reconociendo al hombre como un objetivo prioritario, relacionado con distintos reportes de robo a comercio, además de contar con un mandamiento judicial.

De inmediato se le informó que sería detenido por portación de arma de fuego artesanal, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde seguirán las diligencias respectivas.