Seguridad

Capturan a más presuntos "narcos" en la Huasteca

Por Redacción

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a más presuntos "narcos" en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Detuvieron a otros presuntos narcomenudistas en operativos realizados por la Guardia Civil Estatal en la zona Huasteca.

Este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que detuvo a tres presuntos distribuidores de narcóticos en los municipios de Ciudad Valles y Tamazunchale, asegurando dosis de metanfetaminas y marihuana.

El primer hecho ya lo habíamos consignado de manera oportuna, pues un presunto informante de una célula delictiva fue detenido en la colonia Juárez en Ciudad Valles.

Se detalló que Diego "N" de 18 años, además de vigilar las instalaciones del C-4 y Policía Municipal, traía 20 dosis de "cristal", 20 de marihuana, y 20 objetos "ponchallantas" y una motocicleta en la que viajaba.

Por otro lado, dentro del mismo municipio fue detenido Nahir "N" de 20 años, tras detectarlo sobre el fraccionamiento Tecnológico con 16 dosis de metanfetaminas, 22 bolsas con marihuana y 12 "ponchallantas".

Por último, en el municipio de de Tamazunchale, Jaime "N" de 34 años, resultó detenido, luego de asegurarle 39 dosis de marihuana, 18 de "cristal" y un vehículo MG con número de serie alterado.

Los detenidos y lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos
Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos

Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos

SLP

Pulso Online

Cuerpos de emergencia controlan incendio en planta de químicos de Villa de Pozos sin heridos reportados

Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad
Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad

Autoridades estatales y federales revisan coordinación en seguridad

SLP

Redacción

En San Luis Potosí, la Guardia Nacional y operativos se unen para fortalecer la vigilancia en la entidad.

Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito
Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito

Trabajador de CFE fallece por descarga eléctrica en Villas del Saucito

SLP

Redacción

Las autoridades locales aseguraron la zona para permitir las investigaciones pertinentes

Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida
Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida

Fotos | Choque frente a Villa Magna deja una persona sin vida

SLP

Redacción

Tres vehículos implicados en choque fatal en Villa Magna, Circuito Potosí