Capturan a más presuntos "narcos" en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Detuvieron a otros presuntos narcomenudistas en operativos realizados por la Guardia Civil Estatal en la zona Huasteca.

Este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que detuvo a tres presuntos distribuidores de narcóticos en los municipios de Ciudad Valles y Tamazunchale, asegurando dosis de metanfetaminas y marihuana.

El primer hecho ya lo habíamos consignado de manera oportuna, pues un presunto informante de una célula delictiva fue detenido en la colonia Juárez en Ciudad Valles.

Se detalló que Diego "N" de 18 años, además de vigilar las instalaciones del C-4 y Policía Municipal, traía 20 dosis de "cristal", 20 de marihuana, y 20 objetos "ponchallantas" y una motocicleta en la que viajaba.

Por otro lado, dentro del mismo municipio fue detenido Nahir "N" de 20 años, tras detectarlo sobre el fraccionamiento Tecnológico con 16 dosis de metanfetaminas, 22 bolsas con marihuana y 12 "ponchallantas".

Por último, en el municipio de de Tamazunchale, Jaime "N" de 34 años, resultó detenido, luego de asegurarle 39 dosis de marihuana, 18 de "cristal" y un vehículo MG con número de serie alterado.

Los detenidos y lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.