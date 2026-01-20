logo pulso
Capturan a mujer con 150 dosis de marihuana

Fue detectada en el municipio de Cedral, dijo ser integrante de grupo delictivo

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a mujer con 150 dosis de marihuana

Una mujer que dijo ser integrante de un grupo delictivo, presuntamente dedicada a la venta y/o distribución de droga, fue capturada por elementos de la Guardia Civil Estatal en la colonia La Unión, del municipio de Cedral, cuando la detectaron con 150 bolsas de marihuana y ponchallantas.

Los agentes policiales realizaban recorridos de vigilancia en la mencionada colonia, ubicada en la cabecera municipal de Cedral, en el Altiplano potosino.

En determinado momento observaron a una joven mujer que se conducía en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto para su investigación.

Fueron agentes femeninas quienes la sometieron a una revisión y en una mochila pudieron encontrarle 150 bolsitas de marihuana, ya listas para su venta, así como cuatro ponchallantas utilizados para dañar neumáticos de vehículos.

En una entrevista inicial, la mujer reconoció trabajar para un grupo delictivo que opera en la zona y fue identificada como Bertha N. de 22 años de edad, la cual acabó siendo detenida por su presunta participación en delitos contra la salud y lo que le resulte.

Por tal motivo la sospechosa fue remitida ante el Ministerio Público para que le sea definida su situación legal y con esto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de mantener acciones constantes para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad social.

