Capturan a otro "narco" en Centro de Abastos

Otro presunto vendedor de droga en el Centro de Abastos, fue capturado por elementos de la Policía Municipal capitalina y ya suman siete detenciones de presuntos "narcos" en esa zona por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital.

En esta ocasión se logró la detención de Marcos N. de 23 años de edad, quien al parecer es trabajador de una bodega de plátanos ubicada en la calle Sexta Oriente. Los anteriores sospechosos también han resultado ser empleados de distintos negocios.

Fue este viernes, en recorridos de vigilancia sobre la calle Sexta Oriente, los agentes municipales detectaron a un grupo de personas cometiendo faltas administrativas en la vía pública. Al notar la presencia policial, los individuos intentaron huir; sin embargo, uno de ellos fue interceptado tras intentar abandonar una mochila y escapar del lugar.

Como resultado de la inspección preventiva, se detectó que el sujeto portaba 85 dosis de cristal, diez bolsas con marihuana, además de cartuchos útiles calibre .9 milímetros.

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Ante el probable hecho constitutivo de delito, el detenido, identificado como Marcos "N" de 23 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, para definir su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital mantiene acciones orientadas a inhibir actividades delictivas en zonas prioritarias para retirar de las calles sustancias que representan un riesgo para la seguridad y la salud pública.