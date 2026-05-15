Capturan a par de objetivos prioritarios en Matehuala

MATEHUALA.- Derivado de los trabajos de seguridad y vigilancia del operativo "Altiplano Seguro", la Guardia Civil Estatal detuvo, en el municipio de Matehuala, a dos hombres señalados como objetivos prioritarios en la región Altiplano, por los presuntos delitos de posesión de droga y artefactos prohibidos.

Los agentes estatales detuvieron a Humberto "N" de 29 años y a Jesús "N" de 23 años, quienes presuntamente manifestaron pertenecer a un grupo criminal, a quienes se les aseguraron diversas dosis de la droga conocida como "cristal", así como artefactos metálicos "ponchallantas".

De acuerdo con información de inteligencia preliminar, ambos presuntamente estarían relacionados con hechos delictivos registrados recientemente en la región; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen las responsabilidades conforme a derecho.

A los dos sujetos se les detectó cuando los agentes policiales realizaban recorridos de seguridad y en la revisión que les hicieron, les encontraron cincuenta dosis de cristal y 20 ponchallantas, considerados como armas prohibidas por la legislación local.

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Los sospechosos, que aparentemente pertenecen a un grupo delictivo que opera en la zona, junto con la droga y artefactos fueron enviados ante el Ministerio Público para que les defina su situación legal.