Capturan a robatarjetas en cajeros automáticos

Como resultado de una oportuna y efectiva respuesta operativa, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención de un hombre de origen venezolano, señalado por el robo de una tarjeta bancaria en los cajeros automáticos ubicados en la intersección de la avenida José de Gálvez y la lateral de la Carretera 57.

De acuerdo con el reporte policial, la mañana de este sábado un cuentahabiente solicitó el apoyo de los oficiales tras percatarse de que un individuo había sustituido su tarjeta bancaria y, de manera inmediata, se habían realizado disposiciones de dinero en efectivo sin su consentimiento.

Al tener conocimiento de que se trataba de un posible caso de desplazamiento de tarjetas, desde el C4 Municipal se activó un dispositivo de búsqueda que permitió ubicar al presunto responsable al exterior de la sucursal bancaria Banorte, localizada en Plaza Sendero.

De inmediato, los oficiales de Guardia Municipal se dirigieron al lugar procediendo con la detención de Silvestre "N" de 41 años de edad, originario de Venezuela, quien fue encontrado en posesión de nueve tarjetas bancarias, entre ellas la correspondiente a la persona afectada.

Cabe mencionar, que derivado de trabajo de inteligencia realizado por la Dirección de Tecnologías de la Secretaría de Seguridad Capitalina, se obtuvo información que relaciona al detenido a la comisión del mismo delito en otras entidades del país.

Finalmente, se le dio lectura a los derechos que le asisten como persona detenida y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación legal.