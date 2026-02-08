Capturan a supuesto "narco" en Ébano

ÉBANO.- En el municipio de Ébano, un presunto narcomenudista que además andaba armado y que es considerado objetivo prioritario, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo detectaron mediante operativos de vigilancia en la zona. La fuerza operativa de la Guardia Civil Estatal, coordinada con el Ejercito Mexicano, reportó que como parte del operativo se recorrían calles de la colonia Unidad Nacional en el mencionado municipio,

en donde detectaron a un sujeto que se desplazaba en forma sospechosa a bordo de una motocicleta Vento de color rojo modelo 2022.

Ante esta situación los agentes le marcaron el alto y mediante una revisión de rutina y en un bolso que traía le encontraron una pistola calibre .380, con dos cargadores y siete cartuchos útiles, 24 dosis de "cristal", un teléfono celular, una báscula gramera. El individuo dijo llamarse Wilver "N" de 23 años, el cual fue investigado y resultó que para la autoridad se trata de un objetivo prioritario presunto generador de hechos delictivos en esa zona.

Se le leyeron los derechos que lo amparan como persona en detención y finalmente se le puso a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten.

