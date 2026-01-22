Capturan a tres individuos con vehículos robados
Además, la División Caminos, aseguró una unidad de carga
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informa que derivados de los recorridos preventivos y de seguridad, nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron a tres presuntos con vehículos hurtados, además, la División Caminos, aseguró un vehículo de carga.
Uno de los detenidos se ubicó en la colonia Tercera Grande, se trata de Alberto "N" de 27 años, asegurado con una motocicleta marca Italika, color negro con reporte de robo.
En la colonia Jacarandas, al norte de la capital potosina, efectivos de la GCE detuvieron a Juan "N" de 50 años, después de asegurarle un vehículo Honda tipo Civic, color gris, con reporte de robo en el estado de Jalisco. Por último, en el Punto de Atención Ciudadana, ubicado en la colonia Bugambilias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se detuvo a Marcial "N" de 31 años, a bordo de un vehículo Volkswagen, tipo Gol, color negro, hurtado del Estado de México.
En el municipio de Villa de Arriaga, la División Caminos de la GCE aseguró un tractocamión modelo 2014, que había sido reportado como robado en este mismo municipio. Continuamos trabajando por inhibir daños a tu patrimonio, con operativos de seguridad e inteligencia, que nos permiten resultados firmes en nuestro Potosí sin límites.
