CLASE DE TOREO

CLASE DE TOREO

Seguridad

Capturan en Pozos a presunto agresor sexual buscado en Veracruz

La víctima es una persona menor de edad y el hecho fue el 7 de marzo pasado

Por PULSO

Agosto 27, 2025 03:27 p.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

Por el presunto delito de pederastia agravada, fue detenido Ángel "N" en un operativo de agentes de la Policía de Investigación (PDI) en el municipio de Villa de Pozos, indicó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

La detención se derivó de un convenio de colaboración activado por autoridades del Estado de Veracruz, luego de detectar que el señalado se resguardaba en territorio potosino.

Según la Fiscalía veracruzana, dicho individuo habría agredido sexualmente a una persona menor de edad, en un momento a solas con ella, el 7 de marzo de 2025.

En atención a lo solicitado, la FGE emprendió la búsqueda del probable responsable, a quien localizaron en calles de la colonia Santa Bárbara de Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ángel "N" fue certificado en las instalaciones de la corporación y, posteriormente, entregado a los homólogos que lo regresarán a la región donde enfrentará a la autoridad judicial que lo solicitó.

