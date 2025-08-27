Ahora detienen a tres “narcos” con enervantes

En las últimas horas, agentes de la Guardia Civil Estatal, lograron la detención de tres presuntos narcotraficantes, luego de asegurarles dosis de estupefacientes entre sus pertenencias y ahora enfrentan delitos contra la salud.

Uno de los hechos ocurrió en la capital potosina, se trata de Ricardo “N” de 30 años de edad, quien fue asegurado con 10 dosis de “cristal”.

En el municipio de Salinas de Hidalgo, los efectivos de la GCE detuvieron a Demesio “N” de 33 años, tras asegurarle 15 bolsas con marihuana; lo vieron deambulando en calles del municipio, por lo que fue interceptado y en la revisión le encontraron las dosis de droga.

Operativos realizados en el municipio de Ciudad Valles, derivaron en la detención de Ernesto “N” de 41 años, luego de asegurarle 17 dosis de “cristal”, 17 bolsas con marihuana y siete artefactos de varilla conocidos como “ponchallantas”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sujeto fue detectado cuando se desplazaba en forma irregular a bordo de una motocicleta, lo que dio pie a que los agentes lo interceptaran y al ser abordado le descubrieron la droga en su poder.

A todos los detenidos se les leyeron sus derechos y fueron remitidos ante el Ministerio Público, además son investigados si pertenecen a grupos delictivos.