Carro se vuelca en avenida S. Nava

Un automóvil acabó con daños materiales luego de sufrir aparatosa volcadura cuando circulaba por la avenida Salvador Nava Martínez, próximo al distribuidor Juárez y frente a la clínica 45 del IMSS, por suerte no hubo personas lesionadas.

El percance tuvo lugar alrededor de las diez de la noche del domingo, cuando el automóvil Ford color verde, transitaba por los carriles centrales de la mencionada avenida, al parecer a alta velocidad.

Fue a la altura de la clínica del IMSS, a unos metros de llegar al distribuidor, en donde el conductor perdió el control del volante y así chocó primero contra la contención de concreto para luego volcar sobre su costado izquierdo quedando atravesado en la zona de rodamiento.

No se registraron heridos en este caso aunque el carro presentó averías en la suspensión, incluyendo una llantas deshecha.

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A causa del accidente el tránsito en esos carriles fue cerrado durante un tiempo considerable hasta que el carro fue retirado con una grúa, volviendo todo a la normalidad.