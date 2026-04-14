Catean terreno para recuperan tráiler robado

Un tráiler cargado con dulces y estufas, que había sido robado en Matehuala, fue recuperado por Fiscalía General de la República mediante un cateo a un terreno en donde estaba guardado en la comunidad de Los Gómez.

La acción corrió a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR y la orden de cateo fue otorgada por el juez de Control de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

Los agentes federales implementaron el operativo de cateo en un terreno bardeado de la calle Rioverde, en la comunidad de Los Gómez, donde tenían conocimiento de que estaba el vehículo robado.

Durante el operativo, las autoridades federales recuperaron la mercancía también reportada como robada, la cual consiste en mil 602 cajas de dulces, mil 440 cigarros, 41 estufas y 12 barras de metal.

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Asimismo, también había tres inhibidores de señal, un chasis acoplado a una plataforma, un camión tipo chasis con cabina sin placas de circulación, una caja seca sin placas de circulación, una camioneta sin placas de circulación, un chasis acoplado a un gancho y cinco antenas cortas para inhibidor.

la Fiscalía Federal en la entidad inició una carpeta de investigación por el delito de robo de autotransporte federal, derivado de una denuncia interpuesta por elementos de la Guardia Nacional, quienes, después de recibir una llamada por radio de la estación Matehuala, informaron el reporte presentado por el gerente de una empresa de autotransporte acerca del robo de una de sus unidades y la mercancía.

Lo anterior se hizo de conocimiento al Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó autorización judicial para realizar la diligencia de cateo en el inmueble, referido en un dispositivo GPS, el cual marcaba la ubicación del tractocamión robado en Los Gómez.

El operativo fue ejecutado de manera conjunta con Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), peritos especializados de la institución, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil Estatal.