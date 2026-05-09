Chocan camiones en el Periférico Norte

Dos camiones pesados protagonizaron un accidente vial en el Anillo Periférico Norte, uno de ellos salía de una cementera cuando impactó con la segunda unidad que se desplazaba en esos momentos por ahí, no hubo personas lesionadas.

El reporte ocurrió antes de las seis de la tarde de este viernes, inicialmente un tráiler con remolque tipo plataforma salía del centro de distribución de cemento, ubicado cerca de las vías a Aguascalientes.

Al intentar tomar por la lateral del Periférico, el conductor no tomó las debidas precauciones y de esta forma impactó contra un camión repartidor de agua embotellada que por ahí circulaba en dirección al poniente.

A causa del impacto el camión sufrió fuertes golpes en la parte frontal y el motor acabó prácticamente inservible, en tanto que el tanque del diésel del tráiler en donde ocurrió el golpe quedó averiado y hubo fuga de combustible, por lo que el piso se tornó resbaloso.

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Elementos de la Guardias Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente en el que por suerte no hubo personas lesionada, además se esperaba que los conductores llegaran a un acuerdo a través de sus aseguradoras para que el caso no pasara a mayores.