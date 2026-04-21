Choque de frente deja un muerto en autopista
Impactaron una camioneta y un carro en la Rioverde-Valles, en el municipio de Rayón
RAYÓN.- Un trágico accidente registrado en la supercarretera Rioverde–Ciudad Valles, dejó como saldo una persona sin vida y dos más lesionadas, cerca de la comunidad de Vicente Guerrero.
Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12 de dicha vía, donde un vehículo Nissan Versa color negro con placas de Tamaulipas, colisionó contra un camión de caja cerrada propiedad de una abarrotera de Ciudad Valles.
Fuentes oficiales informaron que el conductor de una de las unidades perdió el control del volante, lo que derivó en el fuerte impacto.
Tras la colisión, una mujer falleció en el lugar, mientras que un hombre y otra mujer quedaron prensados entre los fierros retorcidos, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de auxilio.
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Elementos del Cuerpo de Bomberos de Rioverde acudieron para realizar maniobras de rescate y liberar a los lesionados, quienes posteriormente serían trasladados a recibir atención médica.
En el sitio también se presentaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo, el cual sería trasladado al Servicio Médico Legista.
Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas involucradas y al momento del hecho había una densa neblina en ese tramo, lo que dificultaba el tránsito vehicular.
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