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Choque deja varios heridos en el bulevar Españita

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Choque deja varios heridos en el bulevar Españita

Varios heridos y fuertes daños materiales dejó como saldo un aparatoso choque registrado en el bulevar Españita, en la colonia Valle Dorado, en donde impactaron dos autos cuando uno no le cedió el paso al otro que iba sobre vía principal.

El percance tuvo lugar cerca de las once de la noche del miércoles, inicialmente un automóvil Chevrolet color gris, circulaba por la calle Diamante en la mencionada colonia.

Cuando arribó al bulevar Españita, el conductor realizó maniobra para ingresar a esa arteria pero no cedió el paso ante vía principal y de esta forma fue chocado por un automóvil KIA color gris que en esos momentos se desplazaba por ahí a alta velocidad en dirección a Salvador Nava.

Por el golpe el Chevrolet fue proyectado contra un inmueble que ahí se ubica y en este caso el conductor quedó atrapado en el interior con lesiones considerables.

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Al sitio acudieron los paramédicos, rescataron al conductor lesionado, atendiendo también a otros ocupantes de los dos autos que presentaban también algunos golpes.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del percance y los vehículos fueron retirados con grúas para su resguardo.

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