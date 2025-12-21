Choque múltiple y volcadura en Circuito Potosí
Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente a la altura del puente Peñasco
Un accidente que involucró tres vehículos y una volcadura se registró la tarde de este sábado en el Circuito Potosí, a la altura del puente Peñasco, sin que se reportaran personas lesionadas.
El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta circulaba por los carriles centrales del Circuito Potosí con dirección a la carretera a Matehuala. Al llegar a la cima del puente Peñasco, el automovilista perdió el control de la unidad, impactó contra la contención y posteriormente volcó.
Durante su trayectoria, el vehículo también colisionó contra un Nissan March y un automóvil Hyundai, provocando daños materiales en las tres unidades.
Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y realizar las labores correspondientes para restablecer la circulación.
