Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales
Accidente por alcance en el puente Coronel Romero provocó solo daños materiales.
Un choque por alcance entre dos vehículos se registró la mañana de este viernes en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, en la parte ascendente del puente Coronel Romero con dirección a la Zona Universitaria.
El reporte se recibió alrededor de las 09:30 de la mañana, cuando una camioneta Volkswagen Robust fue impactada por alcance por un automóvil Volkswagen Vento.
Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.
Al sitio acudieron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.
