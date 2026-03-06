logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales

Accidente por alcance en el puente Coronel Romero provocó solo daños materiales.

Por Redacción

Marzo 06, 2026 12:12 p.m.
A
Choque por alcance en Salvador Nava.

Choque por alcance en Salvador Nava.

Un choque por alcance entre dos vehículos se registró la mañana de este viernes en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, en la parte ascendente del puente Coronel Romero con dirección a la Zona Universitaria.

El reporte se recibió alrededor de las 09:30 de la mañana, cuando una camioneta Volkswagen Robust fue impactada por alcance por un automóvil Volkswagen Vento.

Tras el percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.

Al sitio acudieron peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales
Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales

Choque por alcance en Salvador Nava; solo daños materiales

SLP

Redacción

Accidente por alcance en el puente Coronel Romero provocó solo daños materiales.

Aparatoso accidente en la Tamuín-San Vicente; un lesionado
Aparatoso accidente en la Tamuín-San Vicente; un lesionado

Aparatoso accidente en la Tamuín-San Vicente; un lesionado

SLP

PULSO

Paramédicos de la Cruz Roja de Tamuín auxiliaron a Nelson Augusto

Fallece motociclista tras chocar contra un poste en Tamasopo
Fallece motociclista tras chocar contra un poste en Tamasopo

Fallece motociclista tras chocar contra un poste en Tamasopo

SLP

Huasteca Hoy

El occiso fue identificado como Nicolás Castillo, de 28 años de edad

Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna
Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna

Fotos | Joven da a luz en Periférico y Villa Magna

SLP

Pulso Online

El parto se realizó sin complicaciones, gracias a la rápida respuesta de Protección Civil