Choque, volcadura e incendio, maestra resulta lesionada
El hecho, en la carretera Valles-Tamazunchale
CIUDAD VALLES.- Un vehículo se incendió tras chocar con una camioneta que terminó volcada cerca del crucero de Tantobal; milagrosamente los conductores sobrevivieron.
El accidente ocurrió este jueves alrededor de las 14:00 horas, en el kilómetro 355 de la carretera federal 85, y estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Cavalier negro, modelo reciente, y una camioneta Renault gris.
De acuerdo con la información recabada, una maestra identificada como Araceli Hernández conducía la camioneta en dirección de Valles a Tamazunchale.
Sin embargo, al intentar utilizar el retorno ubicado a unos metros del puente a desnivel de Tantobal, se atravesó al paso del vehículo negro que circulaba de sur a norte, presuntamente a exceso de velocidad.
Cabe mencionar que el retorno se encuentra a escasos metros de una curva; por ello, el conductor del automóvil, Alejandro Ramos, vio a destiempo la camioneta y, aunque frenó, terminó impactando contra el costado derecho de dicha unidad.
Tras la colisión, ambos vehículos salieron de la carretera; el automóvil comenzó a incendiarse por la parte frontal, mientras que la camioneta volcó sobre un costado.
Transeúntes y automovilistas que se encontraban en el lugar auxiliaron a los conductores, ayudándolos a salir de las unidades e incluso moviendo los vehículos para evitar mayores riesgos.
Araceli resultó con una lesión en la clavícula y se encontraba desorientada, por lo que paramédicos de la Cruz Roja la auxiliaron y trasladaron a un sanatorio particular.
El conductor del automóvil solo presentó golpes leves; fue revisado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), pero decidió no ser trasladado a un hospital.
