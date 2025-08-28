logo pulso
Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños

Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde

Por PULSO

Agosto 28, 2025 02:42 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Esta tarde, se registró un choque de cuatro vehículos en el bulevar San Luis (57), cerca del hotel Ibis, rumbo al Distribuidor Benito Juárez, donde la paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos valoró a tres personas heridas.

Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde, cuando un automóvil Nissan tipo March chocó por alcance con una camioneta que después abandonó el lugar.

Enseguida, un vehículo Hyundai impactó al Nissan y después un Honda también impactó al primero. 

Finalmente, dos de las unidades terminaron impactándose sobre la barra metálica de contención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los heridos de los distintos autos no requirieron traslado, por lo que el accidente quedó en cuantiosos daños materiales

