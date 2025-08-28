Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños
Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde
Esta tarde, se registró un choque de cuatro vehículos en el bulevar San Luis (57), cerca del hotel Ibis, rumbo al Distribuidor Benito Juárez, donde la paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos valoró a tres personas heridas.
Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde, cuando un automóvil Nissan tipo March chocó por alcance con una camioneta que después abandonó el lugar.
Enseguida, un vehículo Hyundai impactó al Nissan y después un Honda también impactó al primero.
Finalmente, dos de las unidades terminaron impactándose sobre la barra metálica de contención.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los heridos de los distintos autos no requirieron traslado, por lo que el accidente quedó en cuantiosos daños materiales.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Choque múltiple en bulevar San Luis deja cuantiosos daños
PULSO
Los hechos se registraron a las 02:00 de la tarde
Concentran accidentes las carreteras 57 y 70 en Soledad
Samuel Moreno
Seguridad Pública ha logrado reducirlos esta año asegura Serna Piña
Choca camión de personal contra 5 taxis
Redacción
Estaban estacionados frente a la TTP, del percance no se registraron personas lesionadas