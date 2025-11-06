Choque volcadura en Circuito Potosí, deja dos lesionados

Dos personas resultaron lesionadas en un choque con volcadura en Circuito Potosí y avenida Salk, en la colonia Progreso. El accidente fue a las 12:30 de este miércoles.

El conductor de un automóvil Chevrolet Chevy que circulaba sobre lateral del Circuito Potosí con dirección a la avenida Salk, al aproximarse al retorno, impactó por alcance a un tráiler con una tolva acoplada, para perder el control y volcar, quedando finalmente el vehículo con las llantas hacia arriba. El trailero no se detuvo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoran al conductor y a una joven resultando con lesiones leves, mientras la oficiales de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del suceso.