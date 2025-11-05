logo pulso
Hampones desvalijaban taxi que habían robado

Por Redacción

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Hampones desvalijaban taxi que habían robado

Dos sujetos que desvalijaban un taxi que previamente habían robado, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil de Soledad que los sorprendieron en calles de la colonia Rivas Guillén.

Durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Julio Herrera, en la colonia mencionada, un ciudadano solicitó apoyo a los agentes, señalando directamente a dos individuos que presuntamente se habían llevado su automóvil y lo estaban desvalijando, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los policías soledenses se acercaron con los reportados y, después de varios minutos de diálogo, se identificaron como Juan “N” de 54 años y Julio “N” de 31 años.

De manera simultánea, se consultó el estatus legal del automóvil en Plataforma México, cuyo resultado mostró que el coche, marca Volkswagen, color blanco y rotulado como taxi, contaba con reporte de robo vigente del lunes pasado.

Enseguida se les informó que serían detenidos por presunto robo de vehículo, para después seguir con el debido proceso ante la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

