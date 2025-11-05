Muere adolescente en fatal accidente de motocicleta

logo pulso
Por Redacción

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Un joven de 14 años perdió la vida la tarde de este martes, tras sufrir un accidente de motocicleta sobre la carretera estatal Chantol–Las Huertas.

El menor fue identificado como Martín S., con domicilio en el ejido Chantol, y era estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No. 47.

Fuentes oficiales informaron que conducía una motocicleta Italika roja cuando intentó rebasar una camioneta tipo panel; sin embargo, no logró reincorporarse a su carril y chocó de frente contra una camioneta Chevrolet Cheyenne blanca.

Testigos indicaron que, tras el impacto, la motocicleta fue arrastrada varios metros, mientras que el adolescente salió proyectado y cayó a la orilla de la carretera.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, pero lamentablemente confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre este lamentable hecho.

