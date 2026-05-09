Choque y volcadura deja sólo daños materiales

Un choque y volcadura se registró en la avenida Chapultepec, en donde impactaron dos automóviles y uno de ellos terminó sobre un costado en la superficie de rodamiento, por suerte no hubo personas lesionadas aunque los daños materiales fueron considerables.

El percance tuvo lugar al mediodía de este viernes, inicialmente un automóvil Volkswagen Passat color negro, circulaba por la calle Paseo de los Laureles en la colonia Colonias del Parque.

Cuando arribó a la avenida Chapultepec el conductor trató de incorporarse a esa arteria pero no cedió el paso ante vía principal y de esta forma le pegó en la parte trasera a un automóvil Volkswagen Tiguan que en esos momentos se desplazaba por ahí en dirección al bulevar Rocha Cordero.

Por el fuerte impacto recibido, el Tiguan dio un giro y así terminó volcado sobre su costado izquierdo en la transitada avenida, afortunadamente no hubo personas lesionadas y aún así los paramédicos checaron a los ocupantes de los vehículos para descartar golpes graves.

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Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo a través de sus aseguradoras al no haber personas lesionadas.