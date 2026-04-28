Choque y volcadura en Valles deja un lesionado

CIUDAD VALLES.- Ocurrió un aparatoso accidente vial en el bulevar México-Laredo, pero milagrosamente solo una persona sufrió lesiones leves.

El percance ocurrió la mañana de este lunes, cuando Mariano Hernández, de 66 años de edad y con domicilio en el ejido Las Huertas, conducía una camioneta tipo SUV de la marca Mercury e intentaba salir del bulevar para incorporarse a la calle Padre Xavier, en el fraccionamiento Central Comercial.

Sin embargo, al realizar la maniobra, su unidad fue impactada en el costado derecho por un vehículo compacto marca Ford, que circulaba sobre el bulevar en dirección de sur a norte.

Debido al fuerte choque, ambas unidades se proyectaron fuera del carril de circulación y la camioneta terminó volcada, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

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Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados. Solo el conductor de la camioneta fue auxiliado en el lugar, pero se negó a ser trasladado a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.