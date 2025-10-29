Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez
Hampones en moto le dispararon en la Col. Santuario y se dieron a la fuga
Un hombre que viajaba en bicicleta, fue ejecutado a balazos al circular por la avenida Juárez, a la altura de la colonia Santuario, en donde fue interceptado por maleantes en motocicleta que luego de dispararle se fugaron.
Fue cerca de las 19:30 horas de este martes, cuando a las corporaciones de auxilio se reportó que había un hombre herido de bala en citada avenida, a la altura de la calle Begonia.
Los paramédicos llegaron para atender al hombre, que quedó tirado sobre su bicicleta y al revisarlo se percataron que por desgracia ya había perdido la vida a causa de las heridas de bala que presentaba.
De acuerdo a testigos, el ahora occiso iba en su bicicleta cuando dos individuos que andaban en motocicleta se le emparejaron para luego dispararle y darse a la fuga, dejándolo tirado ya herido de muerte.
Elementos de la Guardia Civil Municipal llegaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona para que el resto de las autoridades iniciaran las investigaciones. Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia legal y entregarlo a los familiares.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación sobre el homicidio para dar con los responsables, aunque por ahora no hay pistas sobre su identidad.
