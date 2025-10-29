logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

Hampones en moto le dispararon en la Col. Santuario y se dieron a la fuga

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Ciclista es ejecutado en la avenida Juárez

Un hombre que viajaba en bicicleta, fue ejecutado a balazos al circular por la avenida Juárez, a la altura de la colonia Santuario, en donde fue interceptado por maleantes en motocicleta que luego de dispararle se fugaron.

Fue cerca de las 19:30 horas de este martes, cuando a las corporaciones de auxilio se reportó que había un hombre herido de bala en citada avenida, a la altura de la calle Begonia.

Los paramédicos llegaron para atender al hombre, que quedó tirado sobre su bicicleta y al revisarlo se percataron que por desgracia ya había perdido la vida a causa de las heridas de bala que presentaba.

De acuerdo a testigos, el ahora occiso iba en su bicicleta cuando dos individuos que andaban en motocicleta se le emparejaron para luego dispararle y darse a la fuga, dejándolo tirado ya herido de muerte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Municipal llegaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona para que el resto de las autoridades iniciaran las investigaciones. Personal de Servicios Periciales acudió a realizar el levantamiento del cuerpo, ordenando su traslado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia legal y entregarlo a los familiares.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación sobre el homicidio para dar con los responsables, aunque por ahora no hay pistas sobre su identidad.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Hombre muere a balazos en colonia Santuario
    Hombre muere a balazos en colonia Santuario

    Hombre muere a balazos en colonia Santuario

    SLP

    Redacción

    Un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras circulaba en su bicicleta en la colonia Santuario de San Luis Potosí

    Balacera causa pánico en B. Anaya; autoridades en silencio
    Balacera causa pánico en B. Anaya; autoridades en silencio

    Balacera causa pánico en B. Anaya; autoridades en silencio

    SLP

    Redacción

    Testigos reportaron disparos y persecución entre vehículos; autoridades no han emitido versión oficial.

    Asaltan banco en Plaza Sendero; FGE guarda silencio
    Asaltan banco en Plaza Sendero; FGE guarda silencio

    Asaltan banco en Plaza Sendero; FGE guarda silencio

    SLP

    Redacción

    Hay total hermetismo de las autoridades sobre el hecho a plena luz del día

    Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales
    Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales

    Choque entre tres vehículos en la carretera Rioverde deja solo daños materiales

    SLP

    Redacción

    El accidente se originó por una caja de plástico tirada en la vía; no hubo lesionados