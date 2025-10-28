Hombre muere a balazos en colonia Santuario

Alrededor de las 19:30 horas de esta tarde, un hombre perdió la vida tras ser atacado a balazos mientras circulaba en su bicicleta sobre la avenida Juárez, en su cruce con la calle Begonia, en la colonia Santuario.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue sorprendida con disparos cuando transitaba por ese punto de la ciudad. El ataque fue tan inmediato que el hombre perdió la vida en el lugar.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes tras valorar al hombre constataron que ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de San Luis Potosí (SSPCM) aseguraron el área para preservar posibles indicios. Más tarde, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía.