¡GACELAS AUDACES!

CARRERA ATLÉTICA DEL CLUB LIBANÉS POTOSINO
Como parte de los eventos del 30 Aniversario de su fundación, el Club Libanés Potosino llevó a cabo su tradicional carrera atlética 5 y 10k.
La justa reunió a destacados corredores, tanto del lugar anfitrión, como de los clubes deportivos y sociales de la localidad, grupos e independientes locales, nacionales e internacionales.
Juan Fernando Sarquis Rangel, presidente del Consejo de Administración, encabezó este tradicional evento deportivo.
Durante el trayecto, los más expertos atletas, demostraron su preparación, condición, técnica, habilidad y estrategia.
Los deportistas, con pasión y entrega llegaron a la meta, ante la ovación de los asistentes, quienes reconocieron su esfuerzo y logros.
