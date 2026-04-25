Ciclista resulta herido en aparatoso accidente

Un ciclista resultó herido luego de ser golpeado por una camioneta que a su vez fue chocada por otro auto, el aparatoso accidente se suscitó en la zona de Abastos y el afectado fue llevado a un hospital a recibir atención médica.

El hecho tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este viernes, cuando un automóvil Mazda de color azul, circulaba por la calle Tercera Oriente y al tratar de incorporarse a la avenida José de Gálvez, chocó contra una camioneta color blanco tipo caja seca.

Por el golpe recibido la camioneta fue proyectada golpeando al ciclista que se encontraba en esos momentos por ahí en espera de cruzar la avenida Gálvez, por el golpe se cayó al piso causándose lesiones considerables en todo el cuerpo.

Algunos testigos ayudaron al ciclista y llamaron a los socorristas, quienes lo atendieron en el lugar y lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica.

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Tanto el carro como la camioneta presentaron daños materiales considerables y elementos de la Policía Vial de Soledad tomaron conocimiento, en espera de que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo.