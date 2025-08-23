logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Seguridad

Cierran paso a desnivel de glorieta del Real Inn

Las SSPC informó que hasta las 17:00 horas se mantenía el cierre de la lateral de Salvador Nava

Por PULSO

Agosto 23, 2025 05:10 p.m.
A
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició a difundir los reportes viales por las lluvias de este sábado.

Informó que hasta las 17:00 horas se mantenía el cierre de la lateral de Salvador Nava a la altura de Tangamanga I por las obras programadas.

Por acumulación de agua se realizó el cierre de circulación en el paso a desnivel de la glorieta Real Inn, al poniente de la ciudad.  

SLP

PULSO

Las SSPC informó que hasta las 17:00 horas se mantenía el cierre de la lateral de Salvador Nava

