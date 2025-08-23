Cierran paso a desnivel de glorieta del Real Inn
Las SSPC informó que hasta las 17:00 horas se mantenía el cierre de la lateral de Salvador Nava
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició a difundir los reportes viales por las lluvias de este sábado.
Informó que hasta las 17:00 horas se mantenía el cierre de la lateral de Salvador Nava a la altura de Tangamanga I por las obras programadas.
Por acumulación de agua se realizó el cierre de circulación en el paso a desnivel de la glorieta Real Inn, al poniente de la ciudad.
