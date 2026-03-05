logo pulso
Seguridad

Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:23 p.m.
A
Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa: 

Se aplican cierres de vialidades:

- Río Españita

- Paso a desnivel Manuel José Othón

Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad. 

Pronostican lluvias en SLP para el resto de la semana

El ingreso de humedad y un canal de baja presión aumentan la probabilidad de precipitaciones: CEPC

