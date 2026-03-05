Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias
Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad
A
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa:
Se aplican cierres de vialidades:
- Río Españita
- Paso a desnivel Manuel José Othón
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad.
LEA TAMBIÉN
Pronostican lluvias en SLP para el resto de la semana
El ingreso de humedad y un canal de baja presión aumentan la probabilidad de precipitaciones: CEPC
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias
SLP
Redacción
Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad
Video | Cae tráiler de puente en la 57; el chofer desaparece
SLP
Redacción
Autoridades realizaron maniobras para retirar el vehículo y comenzaron las investigaciones