Cierran Río Españita y desnivel Othón tras lluvias

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informa:

Se aplican cierres de vialidades:

- Río Españita

- Paso a desnivel Manuel José Othón

Continúan lluvias ligeras en algunos sectores de la ciudad.