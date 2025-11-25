Entérate: Vías libres en la capital este martes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este martes que hay vías libres en la capital, luego de los cierres de ayer por parte de productores del campo.

Indicó que por la mañana únicamente se registró tráfico de consideración en principales vialidades de la ciudad como Salvador Nava, en ambos sentidos.

También, en la carretera 57, en ambos sentidos; Avenida Universidad; en inmediaciones de la Alameda; en Avenida Muñoz y en Fray Diego de la Magdalena.

Al momento, no se registra ningún cierre de circulación en la ciudad por mega bloqueo nacional.

