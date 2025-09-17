Cierran tramo del Río Santiago este miércoles

San Luis Potosí. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la mañana de este miércoles permanece cerrado el bulevar Río Santiago, en el tramo que va de Sierra Leona a Muñoz.

Debido al cierre, se registra mayor carga vehicular en avenida Salvador Nava Martínez y en la carretera 57, por lo que la autoridad recomendó a los automovilistas salir con tiempo a sus destinos.





