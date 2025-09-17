logo pulso
Seguridad

Cierran tramo del Río Santiago este miércoles

SSPC reporta alta carga vehicular en Salvador Nava

Por Redacción

Septiembre 17, 2025 08:09 a.m.
A
Imagen SSPC

Imagen SSPC

San Luis Potosí. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la mañana de este miércoles permanece cerrado el bulevar Río Santiago, en el tramo que va de Sierra Leona a Muñoz.

Debido al cierre, se registra mayor carga vehicular en avenida Salvador Nava Martínez y en la carretera 57, por lo que la autoridad recomendó a los automovilistas salir con tiempo a sus destinos.


Cámara capta choque y fuga en Salvador Nava
Cámara capta choque y fuga en Salvador Nava

Cámara capta choque y fuga en Salvador Nava

SLP

Pulso Online

Un auto compacto embistió a tres vehículos y escapó; se presume que el conductor estaba alcoholizado.

Joven motociclista muere tras derrapar en avenida de La Paz
Joven motociclista muere tras derrapar en avenida de La Paz

Joven motociclista muere tras derrapar en avenida de La Paz

SLP

Redacción

El joven de 23 años perdió el control por el piso mojado y se impactó contra una palmera.

En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado
En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado

En Villa de Ramos, apresan a sujeto armado

SLP

Redacción